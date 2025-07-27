Врач: погибший на Волге пловец принимал специальные препараты

Некие препараты могли спровоцировать смерть спортсмена Дмитрия Ионова во время соревнований по плаванию X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде.Такое предположение сделал врач-терапевт Андрей Кондрахин, сообщает АиФ.

Медик отметил, что иногда спортсмены принимают разрешенные медикаменты для улучшения результатов. Эти лекарства не являются допингом, но «фактически выводят организм на максимальные обороты, как в двигателе».

Их мог принимать и погибший пловец, хотя точную причину гибели должна установить судмедэкспертиза, подчеркнул Кондрахин.

«На пике нагрузки сердце может не выдержать. Возникает острый коронарный синдром либо острая сосудистая патология. То есть сердце становится неспособным нормально перекачивать кровь, и происходит его остановка», — сказал врач.

По его словам, иногда эксперты не могут установить, почему сердце остановилось. Тогда в заключении пишут: «Здоровый организм, синдром внезапной смерти».

В Нижнем Новгороде накануне состоялся традиционный международный заплыв X WATERS Volga. В нем участвовало свыше трёх тысяч человек.

На финальном этапе Ионов почувствовал себя плохо и подал сигнал о помощи, подняв руку. Спасатели пришли на помощь, но мужчина потерял сознание и позже скончался.