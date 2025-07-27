В Госдуме отреагировали на угрозы россиянам на ЧМ по фехтованию в Грузии

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил «Матч ТВ», что угрозы в адрес российских спортсменов и взрывы петард возле отеля российской делегации на чемпионате мира по фехтовании в Тбилиси являются политическим заказом.

Ранее «Матч ТВ» сообщал о митингах и провокациях, с которыми столкнулись российские спортсмены на чемпионате мира в Тбилиси. В частности, неизвестные взорвали фейерверки рано утром в воскресенье у гостиницы, в которой проживает российская делегация. Президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной страны Ильгар Мамедов сообщил о привлечении частной компании для охраны российских спортсменов.

Кроме того, в воскресенье неизвестные сначала попытались устроить провокацию во дворце, где проходит турнир, а после того, как полиция вывела их на улицу, организовали стихийный митинг рядом с территорией арены. У протестующих были несколько баннеров, флаги Грузии, Украины, США и Евросоюза, громкоговоритель и две дымовые шашки. В рамках митинга был развернут баннер с угрозами в адрес российских спортсменов.

— Это все политический заказ, политические игры прозападных деструктивных сил. Их много и они везде, они работают по принципу пятой колонны, и такими акциями всего лишь подтверждают значимость наших спортсменов, флага России. Поэтому нам надо усиливать безопасность наших спортсменов, полностью их поддерживать и делать все для того, чтобы они знали: их защищают на самом высоком уровне, — сказал Чернышов «Матч ТВ».

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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