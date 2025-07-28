Жена бойца UFC попала в ДТП. Две ее подруги погибли

Утром в воскресенье, 27 июля, в Мойынкумском районе Жамбылской области Казахстана произошла серьёзная автомобильная авария с участием супруги бойца UFC Шавката Рахмонова – Гулайым Рахмоновой. Об этом сообщает Sports.kz.

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По информации источника, Гулайым с сыном и двумя подругами ехала из Караганды в Алматы на внедорожнике. На 296‑м километре трассы Алматы – Екатеринбург, недалеко от села Аксуйек, автомобиль перевернулся. Предварительно сообщается, что женщина-водитель не справилась с управлением.

На месте ДТП погибла 39-летняя пассажирка. Другая женщина скончалась по дороге в больницу. Гулайым Рахмонова и её сын, рождённый в 2022 году, были госпитализированы в городскую больницу с травмами средней степени тяжести. По данным врачей, операция им не требуется, за состоянием пострадавших ведётся наблюдение.

Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Дополнительные детали не разглашаются.