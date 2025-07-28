Стало известно состояние жены и сына бойца UFC, попавших в смертельное ДТП

Жена и сын бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, получили медицинскую помощь, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает издание Tengri Sport.

«Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга», — сообщил источник ресурса в управлении здравоохранения Жамбылской области.

Напомним, трагедия произошла утром 27 июля на 299-м километре трассы Алматы – Екатеринбург. Водитель машины «Тойота» Land Cruiser 200 не справилась с рулевым управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое (жена и сын Рахмонова) были доставлены в больницу.