Депутат Журова о лимите в РПЛ: «Почему мы должны тратить большие деньги на иностранцев? Болельщики хотят видеть воспитанников. Многие настроены патриотично»
Светлана Журова высказалась о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
«Сейчас российский спорт под санкциями, нас закрыли, а мы вовсю приглашаем иностранцев, открыты для них. В нынешней обстановке это выглядит странно. Почему мы должны тратить большие деньги на иностранных футболистов? Надо помогать своим, болельщики хотят видеть своих воспитанников. Сейчас многие настроены патриотично. Мне как болельщику не нравится, когда слишком много иностранцев в российском клубе. Не думаю, что ужесточение лимита на легионеров будет критичным для российского футбола. Зрелищность и качество не пострадает. 5 иностранцев из 11 на поле – вполне нормально. Сейчас такие меры уместны – это давно назревало. Ничего страшного не произойдет с нашим футболом. Должны расти наши футболисты. Пусть клубы больше вкладываются в развитие собственных кадров», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Депутат Журова о лимите в РПЛ: «Почему мы должны тратить большие деньги на иностранцев? Болельщики хотят видеть воспитанников. Многие настроены патриотично»
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Депутат Журова о лимите в РПЛ: «Почему мы должны тратить большие деньги на иностранцев? Болельщики хотят видеть воспитанников. Многие настроены патриотично»
«У Якушиной хороший потенциал для роста. Очень жалко, что потеряли». Тренер сборной России Желанов о переходе легкоатлетки в Турцию
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