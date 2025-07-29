Экс-минспорта: МОК – не очень самостоятельная организация

Экс-минспорта России Павел Колобков прокомментировал слова главы МОК (Международный олимпийский комитет) Кирсти Ковентри о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2026.

«В этом плане Международный олимпийский комитет – не очень самостоятельная организация. Он принимает решения под влиянием большой политики», – цитирует Колобкова "ВсеПроСпорт".

Ранее Ковентри заявила, что россиян ждет подход, аналогичный тому, что был использован на прошлогодней Олимпиаде в Париже.

Зимний Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Колобков занимал пост с 2016 по 2020 год. Будучи фехтовальщиком, завоевал золото на Олимпиаде-2000 в Сиднее.