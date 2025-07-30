В ISU высказались о допуске россиян к Олимпийским играм

В ISU рассказали о допуске россиян к зимним Олимпийским играм – 2026. В пресс-службе Международного союза конькобежцев сослались на слова президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

«20 декабря 2024 года ISU объявил о решении установить, в соответствии с рекомендациями МОК, порядок участия ограниченного числа индивидуальных нейтральных спортсменов в определенных олимпийских квалификационных соревнованиях ISU в сезоне 2025/26», – цитирует пресс-службу ISU «ВсеПроСпорт».

Ковентри стала 10-м президент МОК в июне 2025 года и заявила, что на грядущей Олимпиаде к россиянам будут применены требования, идентичные тем, что были выставлены на ОИ-2024 в Париже.

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-Д'Ампеццо.