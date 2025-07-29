Двукратная олимпийская чемпионка попала под камнепад в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана. Ведется поисково-спасательная операция
Экс-биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане.
«Из-за сложностей со спасательной операцией до нее пока никто не смог добраться. Во время облета на вертолете было установлено, что Дальмайер – опытная альпинистка – как минимум серьезно пострадала», – сообщил телеканал ZDF.
По данным ZDF, немецкая спортсменка 28 июля совершала восхождение вместе с напарницей, когда их настиг камнепад. Происшествие произошло около полудня на высоте примерно 5700 метров.
Напарница Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, и поисково-спасательная операция была начата без промедления. Однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля.
Международная команда горных спасателей координирует поиски, им помогают опытные альпинисты.
«Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена, как только появятся подтвержденные данные. Просим общественность воздержаться от вопросов и уважать частную жизнь семьи и близких в этой тяжелой ситуации», – сообщает ZDF.
31-летняя Дальмайер – двукратная олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, семикратная чемпионка мира. В 2019 году завершила спортивную карьеру.
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