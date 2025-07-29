Журова встала на защиту легкоатлетки, перешедшей в Турцию

Журова призвала не называть легкоатлетку Якушину предателем за переход в Турцию.

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Ранее серебряный призер чемпионата России в семиборье 19-летняя Софья Якушина сообщила, что будет представлять Турцию на соревнованиях. На данный момент легкоатлеты из России не допускаются до турниров под эгидой международной федерации (World Athletics).