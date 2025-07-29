Журова встала на защиту легкоатлетки, перешедшей в Турцию

Светлана Журова: «Болельщики не могут предъявлять Якушиной претензии, не стоит называть ее предателем. Девчонке 19 лет, ее можно понять, хочет сделать карьеру»
Журова призвала не называть легкоатлетку Якушину предателем за переход в Турцию.
Ранее серебряный призер чемпионата России в семиборье 19-летняя Софья Якушина сообщила, что будет представлять Турцию на соревнованиях. На данный момент легкоатлеты из России не допускаются до турниров под эгидой международной федерации (World Athletics).
«Если в других видах спорта у наших спортсменов есть перспективы на возвращение, то в легкой атлетике тяжело на что-то надеяться. Совсем беспросветно. Сейчас болельщики могут начать называть Якушину предателем. А у меня встречный вопрос: а вы ходите на стадионы? Смотрите соревнования по легкой атлетике, поддерживаете этих ребят, у которых нет шансов попасть на мировую арену? Большинство не знает даже ее фамилии. Наших легкоатлетов поддерживает только государство. Поэтому болельщики не могут предъявлять Якушиной претензии, не стоит называть ее предателем. Девчонке 19 лет, ее можно понять, она хочет сделать карьеру. Сложно в чем-то обвинять ее, в легкой атлетике у нас особая ситуация. С 2015 года наши ребята почти не выступали на международных соревнованиях. Глава World Athletics Себастьян Коу целенаправленно губит российскую легкую атлетику, у него такая задача. При этом наши спортсмены молодцы, лидеры сборной России не меняли гражданство из-за длительного отстранения. Десять лет уже выдавливают наших легкоатлетов из страны, но этого не происходит. Случай Якушиной – единичный, таких примеров мало», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Светлана Журова: «Болельщики не могут предъявлять Якушиной претензии, не стоит называть ее предателем. Девчонке 19 лет, ее можно понять, хочет сделать карьеру»
Бахтиер Зайнутдинов: «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта»
Агент Риччели опроверг интерес ЦСКА к защитнику: «Не верьте тому, что распространяют СМИ. «Фамаликан» не продаст его в Россию из-за известных событий»
Светлана Журова: «Болельщики не могут предъявлять Якушиной претензии, не стоит называть ее предателем. Девчонке 19 лет, ее можно понять, хочет сделать карьеру»
Бахтиер Зайнутдинов: «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта»
Агент Риччели опроверг интерес ЦСКА к защитнику: «Не верьте тому, что распространяют СМИ. «Фамаликан» не продаст его в Россию из-за известных событий»