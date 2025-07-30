«Жил в полной антисанитарии». Касаткин рассказал о тюрьме во Франции

Российский баскетболист Даниил Касаткин рассказал об условиях содержания во французской тюрьме и признался, что условия его содержания улучшились только после того, как к нему в камеру подселили еще одного человека.

Его слова приводит «Коммерсантъ».

«До этого на протяжении 25 дней в моей камере не было стула. Ел я стоя. Телефон не работал, средств для уборки не было. Жил в полной антисанитарии. Сколько бы я ни писал начальству тюрьмы, нет ни одного ответа или попытки решить эти проблемы», — поделился он.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Как проходило задержание баскетболиста Даниила Касаткина в Париже

В 2016 году россиянин отправился учиться в американскую школу, в 2018 — поступил в университет Pennsylvania State University, где он провел несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а в 2019 — вернулся в Россию.