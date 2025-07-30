Российский пловец-чемпион пожаловался на выросшие цены на еду

Lenta.ru

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев пожаловался на выросшие цены на еду. Об этом сообщает Forbes.

Российский пловец-чемпион пожаловался на цены на еду
© РИА Новости
«Не то, чтобы это бьет по мне сильно финансово, но идешь в магазин и понимаешь, что купить куриную грудку уже не самое дешевое удовольствие», — заявил Лифинцев.

Он добавил, что любит поесть поплотнее, но не является гурманом, а употребляет простую пищу.

Ранее нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко высказался о росте цен в России. Он отметил, что этот рост стремительный.

Лифинцев выступает на чемпионате мира по водным видам спорта-2015 в Сингапуре. Ранее он занял седьмое место на дистанции 100 метров на спине.