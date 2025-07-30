Российский пловец-чемпион пожаловался на цены на еду

Пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Мирон Лифинцев пожаловался на выросшие цены на еду. Об этом сообщает Forbes.

«Не то, чтобы это бьет по мне сильно финансово, но идешь в магазин и понимаешь, что купить куриную грудку уже не самое дешевое удовольствие», — заявил Лифинцев.

Он добавил, что любит поесть поплотнее, но не является гурманом, а употребляет простую пищу.

Ранее нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко высказался о росте цен в России. Он отметил, что этот рост стремительный.

Лифинцев выступает на чемпионате мира по водным видам спорта-2015 в Сингапуре. Ранее он занял седьмое место на дистанции 100 метров на спине.