Боец ММА призвал провести СВО в России

Боец ММА Максим Дивнич заявил о необходимости провести специальную военную операцию внутри России. Такое мнение он опубликовал в своем Telegram-канале.

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Дивнич высказал эту мысль после после просмотра видеозаписи одного из последних выступлений певца Филиппа Киркорова. Спортсмен посчитал, что в перформансе есть проявление сатанизма. Вероятно, речь идет о выводимом на экране изображении существа, напоминающего Люцифера.

«Может, мы не там боремся с сатанистами? Надо СВО внутри страны провести», — написал Дивнич.

Дивнич — профессиональный российский боец смешанного стиля, выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Он известен по боям на турнирах таких организаций как White Rex и M-1 Global, владел титулом чемпиона M-1 в легкой весовой категории (2014—2015).

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17 июля Дивнич опубликовал видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания». В конфликт с бойцом вступил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В итоге прояснилось, что мужчина, которого Дивнич назвал бойцом «Ахмата», не имеет отношения к спецназу.