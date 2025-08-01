Стало известно, когда МОК примет решение по допуску россиян на ОИ-2026

‎В МОК рассказали, каким образом образом будет происходить допуск российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры-2026. Соревнования пройдут в Милане.

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‎«Базовым сценарием является допуск российских и белорусских атлетов по аналогии с тем, что было на Олимпийских играх в Париже в прошлом году. Ожидается, что финальное решение по допуску будет принято до конца этого года», — сообщили в МОК «ВсеПроСпорт».

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‎Для участия на летней Олимпиаде-2024 в Париже российским спортсменам необходимо было получить нейтральный статус.

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‎По итогам Олимпийских игр в Париже российская сборная завоевала 16 медалей. Сюда входят 5 золотых наград, 3 серебряных и 8 бронзовых.

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‎Зимние Олимпийские игры 2026 года будут организованы на территории Италии. Официальным городом-хозяином международных соревнований был выбран Милан. Планируется, что Игры пройдут в период с 6 по 22 февраля следующего года, объединив спортсменов со всего мира для участия в состязаниях по различным зимним видам спорта.