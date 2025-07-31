Губернатор Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Строительная готовность составляет 93%. После ввода дворца в эксплуатацию сформируется окончательный облик Стрелки»

Sports.ru

Глеб Никитин рассказал о ходе строительства новой арены «Торпедо».

Губернатор Нижегородской области рассказал о новой арене «Торпедо»
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«Чтобы спорт стал еще доступнее, продолжаем вводить новые спортивные объекты. За прошлый год их было 18. Помимо них, капитально отремонтировано еще четыре объекта. Завершается строительство ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фактическая строительная готовность сейчас составляет 93 процента. После ввода арены в эксплуатацию сформируется окончательный облик Стрелки в ее современном виде», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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