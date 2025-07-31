Олимпийская чемпионка заявила об унижениях во время карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала об оскорблениях со стороны тренеров в профессиональной карьере. Ее слова приводит «Советский спорт».

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Также она рассказала, что Тарасова «очень филигранно подбирала обзывательства» и каждая девочка имела свое прозвище. Например, у Шурочкиной была «кликуха» «разгильдяйка шоу-биза»: ее сестра — певица Нюша.

«Но я безумно благодарна Татьяне Николаевне. И хотя неприятных слов, сказанных в мою сторону, было много, сейчас я понимаю: все, что происходило в сборной, делалось для того, чтобы мы выросли полноценными личностями», — добавила спортсменка.

Российская паралимпийка-чемпионка обвинила тренера в унижениях

На проходящем с 11 июля по 3 августа чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.