Канделаки встретилась с Дегтяревым: «Приятно, что министр обратил внимание на заметное повышение качества трансляций «Матч ТВ»
Тина Канделаки встретилась с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.
Канделаки: Как приятно, когда в стране спортивный министр спорта. Вот видно, что вы сегодня утром занимались спортом. Скажите, пожалуйста, какие три самых базовых упражнения вы рекомендуете гражданам Российской Федерации?
Дегтярев: Отжимания, пресс, приседания. Планочку можно во время приседаний, отжиманий.
Канделаки: Друзья, министр дело говорит. Просто обратите внимание на тонус, рост и скрывающийся пресс.
«Снова с большим удовольствием встретилась с министром спорта, президентом Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым. Договорились, что «Матч ТВ» будет углублять и расширять линейку трансляций международных соревнований, где выступают российские спортсмены. Приятно, что министр обратил внимание на заметное повышение качества трансляций. Это не только увеличивает число зрителей чемпионатов, но и повышает интерес к здоровому образу жизни. Спорт больших достижений и привлечение граждан России к регулярным занятиям спортом должны идти рука об руку, и мы вместе с Минспорта будем делать все для того, чтобы ЗОЖ стал действительно популярным», – написала управляющий директор «Матч ТВ».
Андрей Канчельскис: «Спартак» на уровне «Зенита» по финансовым возможностям, клуб показывает это. Но по эффективности петербуржцы с запасом опережают москвичей»
Данил Лысенко: «Немного эмоций не хватает от отсутствия международных стартов»
«Роналду не радуется, когда забивает его партнер, думает: «Это должен быть я». Он не плохой человек, такой менталитет. Холанд – другой». Гендиректор «Ман Сити» про Эрлинга
Андрей Канчельскис: «Спартак» на уровне «Зенита» по финансовым возможностям, клуб показывает это. Но по эффективности петербуржцы с запасом опережают москвичей»
Данил Лысенко: «Немного эмоций не хватает от отсутствия международных стартов»
«Роналду не радуется, когда забивает его партнер, думает: «Это должен быть я». Он не плохой человек, такой менталитет. Холанд – другой». Гендиректор «Ман Сити» про Эрлинга