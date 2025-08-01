Канделаки встретилась с Дегтяревым: «Приятно, что министр обратил внимание на заметное повышение качества трансляций «Матч ТВ»

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Тина Канделаки встретилась с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

Канделаки встретилась с министром спорта
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Канделаки: Как приятно, когда в стране спортивный министр спорта. Вот видно, что вы сегодня утром занимались спортом. Скажите, пожалуйста, какие три самых базовых упражнения вы рекомендуете гражданам Российской Федерации?

Дегтярев: Отжимания, пресс, приседания. Планочку можно во время приседаний, отжиманий.

Канделаки: Друзья, министр дело говорит. Просто обратите внимание на тонус, рост и скрывающийся пресс.

«Снова с большим удовольствием встретилась с министром спорта, президентом Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым. Договорились, что «Матч ТВ» будет углублять и расширять линейку трансляций международных соревнований, где выступают российские спортсмены. Приятно, что министр обратил внимание на заметное повышение качества трансляций. Это не только увеличивает число зрителей чемпионатов, но и повышает интерес к здоровому образу жизни. Спорт больших достижений и привлечение граждан России к регулярным занятиям спортом должны идти рука об руку, и мы вместе с Минспорта будем делать все для того, чтобы ЗОЖ стал действительно популярным», – написала управляющий директор «Матч ТВ».
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