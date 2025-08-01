Тина Канделаки встретилась с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

Канделаки: Как приятно, когда в стране спортивный министр спорта. Вот видно, что вы сегодня утром занимались спортом. Скажите, пожалуйста, какие три самых базовых упражнения вы рекомендуете гражданам Российской Федерации?

Дегтярев: Отжимания, пресс, приседания. Планочку можно во время приседаний, отжиманий.

Канделаки: Друзья, министр дело говорит. Просто обратите внимание на тонус, рост и скрывающийся пресс.