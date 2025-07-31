Выжившая при камнепаде рассказала о смерти олимпийской чемпионки

Альпинист Марина Краусс рассказала о смерти двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

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Отметим, что Краусс была с 31-летней Дальмайер в горах Пакистана, когда случился камнепад. В результате спортсменка погибла. Как рассказала Краусс, ее спутницу убило большим камнем во время спуска по веревке.

«Мы были на третьем спуске и спускались по веревке. Я уже была внизу на следующем участке, Лаура шла за мной. Затем начался камнепад. Я видела, как в нее врезался огромный камень, а потом ее отбросило к стене. С этого момента она больше не двигалась», – рассказала она.

Напомним, что тело Дальмайер было обнаружено 30 июля.

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