Названа причина смерти рестлера Халка Хогана

Американский рестлер, актер и телеведущий Халк Хоган скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на центр судмедэкспертизы округа Пинеллас в штате Флорида.

Напомним, что о кончине Хогана стало известно 24 июля. Ему был 71 год.

Известно, что в день смерти на дом рестлера во Флориде была вызвана скорая из-за сердечного приступа. Позже местная полиция сообщила, что на теле Хогана отсутствовали признаки насильственной смерти или подозрительной активности, связанной с вызовом медиков.

«Легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ», — заявили в Page Six.

Также, по данным издания, Хоган страдал мерцательной аритмией и боролся с хроническим лимфоцитарным лейкозом — раком белых клеток крови. При этом об онкологии у рестлера до сих пор ничего известно не было.

Названа причина смерти актера и рестлера Халка Хогана

Представитель центра судмедэкспертизы сообщил Page Six, что тело Хогана будет кремировано.