Губерниев рассказал о работе комментатором на ЧМ по водным видам спорта

Губерниев рассказал о кайфе от работы комментатором на ЧМ по водным видам спорта.

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Дмитрий Губерниев комментирует чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре на «Матч ТВ».

– Вот мой директор был сильно не уверен, что нужно ехать на чемпионат мира аж на две недели. «У нас здесь корпоратив, там важные мероприятия». Он сидит и плачет, подсчитывая убытки.

Но для меня жизнь – здесь! Я же спортивный комментатор. Тут кайф, радость и счастье. Мне очень нравится вся эта движуха. Три дня не было медалей в плавании – я переживал. Но понимал: это потому, что люди забыли, что такое градус больших соревнований. А кто-то на них вообще не бывал. Но постепенно начинаем вливаться, появляется спортивная злость.

– Репортаж с Кубка России по биатлону из Ханты-Мансийска и с чемпионата мира по плаванию – насколько это отличается по ощущениям?

– Две большие разницы. Я слукавлю, если скажу иначе.

На биатлоне в моменты борьбы тоже кайфую, честно тебе говорю. Но чемпионат мира... Здесь лучшие спортсмены планеты. Это совсем другое. Иные накал, эмоции. Наши против ненаших. Да, пока без флага и гимна. Но мы на равных с остальными. Все называют нас русскими. Я сижу и слышу коллег, все говорят: «Русские плывут». Мне присылают видео и скрины из Франции, Италии, Австралии – никто не говорит «нейтралы».

И меня прет. На золотой эстафете вернулись старые добрые подзабытые эмоции. Теперь я снова хочу эти ощущения. И у нас в Сингапуре еще будут поводы. Но меня приземляет мысль, что после плавания той же поездки в Эстерсунд не будет.

– Звучит грустно.

– Вообще, надо понимать, что все последние годы я комментировал биатлон себе в убыток. Мероприятия и корпоративы приносили бы мне в плане денег гораздо-гораздо больше. Но в любом случае ты заполняешь пустоту другой работой. Я по-прежнему живу полной, насыщенной жизнью.

При этом скажу честно: мне ничто не заменит чемпионаты мира. Ни работа на «Пятнице», ни на ТНТ, ни на НТВ – нигде. Чемпионат мира и Олимпиада – это нечто особенное. И я очень рад быть сейчас здесь.

– Если тебе предложат отработать чемпионат мира по биатлону или провести корпорат за 10 миллионов рублей – что выберешь?

– Поеду на биатлон.

– А если 100 миллионов рублей?

– Я подумаю, но столько мне никто не даст.

А что касается чемпионата мира вместо 10 миллионов рублей – так я их отобью! Те же самые люди, которые посмотрят биатлон, потом будут звать на какие-то свои соревнования, награждения, свадьбы, юбилеи. Тут прямая зависимость.

Мне как-то Коля Басков пальцем у виска крутил. «Какая Италия, у нас там день рождения на Камчатке, самолет на 10 человек и мы – два ведущих. Какой «Биатлон с Губерниевым», ты дурак, что ли? Нам мешок денег дают» – «Коль, не могу», – сказал Губерниев.