Губерниев рассказал, сколько российских спортсменов поедет на Олимпиаду

Губерниев: на Олимпиаду 2026 года поедут считаные представители России
Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением, что на зимнюю Олимпиаду 2026 года поедут считаные представители России, передает «ВсеПроСпорт».
«Последние высказывания МОК говорят только об одном. Если в Милан и поедут российские спортсмены, то считаные представители», — сказал Губерниев.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.