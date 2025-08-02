Акула напала на беременную жену экс-игрока НБА Данило Галлинари

Акула на пляже Исла-Верде в Пуэрто-Рико напала на беременную жену баскетболиста и бывшего игрока НБА Данило Галлинари Элеонору Бой. Об этом она рассказала в своем личном блоге в социальной сети.

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Супруга спортсмена спокойно плавала в океане. Неожиданно хищник укусил женщину за бедро правой ноги. Медики экстренно госпитализировали беременную Бой с открытой раной. Хирургам пришлось проводить операцию, на которой они и зашили рану.

— Никогда не думала, что на меня может напасть акула, и я была возле берега и на суперлюдном пляже. К счастью, у нас с ребенком все в порядке, ко мне спешили на помощь, и операция по исправлению моей бедной ноги прошла успешно, — уточнила она.

Кроме того, супруга баскетболиста выложила фотографию из больничной палаты. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

— Спасибо всем за огромную любовь и спасибо за то, что переживали за нас посланием или молитвой. Благодарю мужа, который дал мне всю свою любовь и мужество, — подытожила Бой.

Недавно лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал, как на его жену Эйнат Кляйн также напала тигровая акула.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.