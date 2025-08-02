Бодибилдер Бела Кати погиб во время катания на велосипеде

Венгерский бодибилдер, пауэрлифтер, двукратный абсолютный победитель турнира Superbody Бела Кати умер после неудачного падения с велосипеда. Ему было 46 лет.

© Passion.ru

Трагедия произошла во время семейного отдыха на Кипре 31 июля. Известно, что при падении спортсмен получил травму головы и скончался до приезда скорой помощи. Его тело обнаружили случайные прохожие на обочине дороги, сообщает портал Bors Online.

Информацию о гибели Белы Кати подтвердила его жена Диана Саламон.

«Я не понимаю, как это могло случиться, у нас было так много планов. Я знаю, что ты любил нас, свою семью», — отметила убитая горем женщина в личном блоге.

Известно, что у пары есть пятилетняя дочь.

Бела Кати был двукратным абсолютным чемпионом Superbody, чемпионом мира WABBA и обладателем национального рекорда по пауэрлифтингу и жиму лежа.

Ранее умер актер театра и кино Виктор Бутов, известный по ролям в фильме «Вторжение» и сериале «Моя вторая половинка». Ему было 72 года.