Бывший российский пловец назвал переезд в США лучшим решением в жизни

Бывший российский пловец Илья Сибирцев рассказал о жизни в США. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен назвал переезд в США лучшим решением в жизни. При этом он подчеркнул, что в первый год жизни в стране столкнулся с большим количеством трудностей, однако сумел их преодолеть.

Ранее Сибирцев объяснил, почему сменил спортивное гражданство с российского на узбекистанское в начале 2024 года. Пловец поделился, что начал думать о смене сборной, когда стало понятно, что российских спортсменов не допустят на Олимпийские игры в Париже.

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Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года, в том же году он выиграл чемпионат Европы. Осенью 2019-го россиянин стал студентом Луисвиллского университета в США.