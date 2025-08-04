Депутат Журова: Запад хотел, чтобы Россия навсегда покинула мировой спорт

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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала заявила, что после чемпионата мира во водным видам спорта, который прошел в Сингапуре, Запад хочет вернуть российских спортсменов на мировую арену, хотя раньше Запад хотел, чтобы Россия навсегда покинула мировой спорт, передает РИА Новости.

Журова: Запад хотел, чтобы Россия навсегда покинула мировой спорт
© РИА Новости
«Сейчас весь Запад захочет вернуть всех российских спортсменов на международные соревнования. Они очень хотели, чтобы мы ушли навсегда из мирового спорта. Они от нас такого решения не дождутся», — сказала Журова.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.