Смолов примет участие в киберспортивном турнире

Представлена команда Хуча на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2.

© Соцсети

Анонс состава состоялся в телеграм-канале турнира.

Состав Hooch Team: Hooch (2531 Elo), Solo (1683 Elo), Dosia (3106 Elo), N0rb3r7 (4353 Elo), Федор Смолов (1706 Elo).

Ранее организаторы представили команду стримера Скайуайуокера с футболистом Зелимханом Бакаевым.

BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 пройдет с 10 по 19 августа. Призовой фонд – 3,3 млн рублей. MVP турнира получит дополнительно 200 тысяч, а обладатель наибольшего количества убийств с ножа или Зевса – 100 тысяч.

Кроме того, организаторы проведут дополнительный конкурс на наибольшее количество убийств с SSG 08 или AWP ноускопом. Победитель получит 50 тысяч рублей рублей.