Смолов примет участие в киберспортивном турнире

Футболист Федор Смолов, Solo, Dosia, Hooch и N0rb3r7 сыграют в одной команде на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2
Представлена команда Хуча на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2.
Анонс состава состоялся в телеграм-канале турнира.
Состав Hooch Team: Hooch (2531 Elo), Solo (1683 Elo), Dosia (3106 Elo), N0rb3r7 (4353 Elo), Федор Смолов (1706 Elo).
Ранее организаторы представили команду стримера Скайуайуокера с футболистом Зелимханом Бакаевым.
BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2 пройдет с 10 по 19 августа. Призовой фонд – 3,3 млн рублей. MVP турнира получит дополнительно 200 тысяч, а обладатель наибольшего количества убийств с ножа или Зевса – 100 тысяч.
Кроме того, организаторы проведут дополнительный конкурс на наибольшее количество убийств с SSG 08 или AWP ноускопом. Победитель получит 50 тысяч рублей рублей.
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Футболист Федор Смолов, Solo, Dosia, Hooch и N0rb3r7 сыграют в одной команде на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2
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Футболист Федор Смолов, Solo, Dosia, Hooch и N0rb3r7 сыграют в одной команде на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2