Роднина оценила возможность возвращения пива на стадионы

Депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина высказалась о возможном снятии запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях.

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«У нас же в основном буйный народ. Во многих странах разрешено даже водить машину, если у тебя в крови определенный промилле алкоголя. У нас же совсем запрещено. Это показатель того, что если русский человек выпьет, он может сотворить чудеса», – цитирует Роднину "ВсеПроСпорт".

Запрет на продажу пива введен в 2005 году. Исключением стал проводившийся в 2018 году чемпионат мира по футболу. На мундиале-2022 в Катаре алкогольно пиво на стадионах не продавалось.

Ранее Министр спорт РФ Михаил Дегтярев заявил, что не против возвращения на стадионы пива.

Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию (Саппоро-1972, Инсбрук-1976 и Лейк-Плэсид-1980).