Конор Макгрегор призвал сограждан изменить конституцию Ирландии

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор призвал сограждан подписать петицию с предложением изменить в конституции Ирландии пункт о выборах президента страны.

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