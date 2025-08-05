Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил на вопрос о втором шансе для уехавших из России спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

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По его мнению, ситуация каждого атлета индивидуальна.

«Шанс есть у каждого. Вопрос только в том, искренен ли человек в своем стремлении использовать этот шанс на благо родины. Или он банальный приспособленец», — объяснил Валуев.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов. По его мнению, такие люди не заслуживают второго шанса.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.