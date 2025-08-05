Отец чемпиона ОИ Ингебригтсена не хочет инициировать общение с сыном после суда

Норвежский тренер Гьерт Ингебригтсен заявил, что первым не пойдёт на контакт со своими детьми-спортсменами, которые обвинили его в насильственных действиях в тренировочном процессе.

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Ранее Ингебригтсен был оправдан по всем пунктам обвинений в деле по нападению на своего сына двукратного олимпийского чемпиона по бегу Якоба Ингебригтсена. 24-летний Якоб подавал в суд на своего отца за насилие над ним и его братом в течение 10 лет. Ингебригтсену-старшему грозило до шести лет заключения.