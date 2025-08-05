Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Известный спортивный комментатор Александр Гришин трагически погиб в возрасте 47 лет. Об этом сообщила его супруга Анастасия Гришина.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — рассказала она ТАСС.

Гришин начал свою телевизионную карьеру в 2002 году на канале «7ТВ». С 2004 по 2015 год работал на телеканале «Спорт» (позже — «Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». За свою карьеру он освещал пять Олимпиад, чемпионаты мира и Европы по футболу, чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года комментатор работал на Первом канале.

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