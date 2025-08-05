Ярославца оштрафовали на 1000 рублей за попытку дотронуться до Кубка Гагарина во время концерта на арене «Локомотива»
Жителя Ярославля оштрафовали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина.
Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения – мелкого хулиганства, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
«3 августа 2025 года в 21 час 40 минут «У», находясь в общественном месте в УКРК «Арена-2000», при проведении концерта, посвященного победе хоккейной команды «Локомотив», имея билет на 9 трибуну, прошел в партер, на замечания работника «Арена-2000» и попытку остановить не реагировал, пытался проникнуть в вип-зону с целью дотронуться до награды команды «Локомотив» – Кубок Гагарина, был принудительно остановлен сотрудниками полиции и выведен из партера. Своими действиями «У» нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). При назначении наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, его имущественное положение», – говорится в заявлении суда.
Постановлением Красноперекопского районного суда мужчине было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
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