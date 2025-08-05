Губерниев высказался о смерти комментатора Гришина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «Матч ТВ» смерть коллеги Александра Гришина большой утратой для цеха.

Ранее СМИ сообщили, что спортивный комментатор Александр Гришин ушел из жизни в возрасте 47 лет. Его супруга Анастасия рассказала, что произошел трагический случай на железнодорожной платформе во время сильного дождя.

— Кошмар! Мы с ним были коллегами много лет, прекрасно знали друг друга. Работали много вместе. Он иногда комментировал и биатлон, прекрасный профессионал, отличный парень! Эта новость просто как обухом по голове. Я в шоке! Он большой мастер фигурного катания, ушел на другой канал, где прекрасно раскрылся. Трагическая новость, ужас, соболезную всем. Это большая утрата для цеха, он большой комментатор со своим взглядом, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Гришин с 2015 по 2018 год работал на «Матч ТВ». До этого трудился с 2004 по 2015 год на телеканале «Спорт» («Россия‑2»).