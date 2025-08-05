Появились подробности гибели комментатора Гришина

Появились новые подробности гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Сообщается, что его сбила электричка, когда он проходил на станции Битца в час ночи. Гришин не увидел мимо проходящий поезд из-за сильного дождя. Электричка зацепила комментатора. Тело Александра обнаружили гораздо позже, только в пять утра. Об этом сообщает Mash.

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Также стало известно, что все расходы на похороны возьмёт на себя Первый канал. Финансовую поддержку вдове Гришина также окажут другие спортсмены.

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.