Названа причина гибели комментатора Гришина

Причиной гибели спортивного комментатора Александра Гришина стал переход в неположенном месте на ж/д станции Битца в Московской области.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

«В ночь на 5 августа поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом Александра Гришина на первом пути станции Битца. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте», — указал он.

О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Появились подробности гибели комментатора Гришина

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».