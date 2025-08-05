ТАСС: комментатор Гришин был в состоянии алкогольного опьянения в момент гибели

Спортивный комментатор Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения в момент гибели. Об этом ТАСС сообщает в своем Telegram-канале со ссылкой на правоохранительные органы. О трагедии рассказала супруга комментатора Анастасия 5 августа. У пары недавно родился сын. Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры. Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет "МАМИ" по специальности "Технология и автоматизация машиностроения". С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале "7ТВ", а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале "Спорт" ("Россия-2"), с 2015 по 2018 год — на "Матч ТВ".