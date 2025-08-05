«Я абсолютно в шоке»: Жулин высказался о гибели Гришина

Жулин о Гришине: «Мы не были близкими друзьями, но прекрасно друг к другу относились. Пусть земля ему будет пухом»
Александр Жулин выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Гришина.
Комментатор Первого канала погиб в ночь на 5 августа на 48-м году жизни – его сбила электричка.
«Я абсолютно в шоке, даже представить себе не могу. Молодой мужик, красавец, прекрасный комментатор, человек и друг. Мы потеряли очень большого человека. Мы не были близкими друзьями, но прекрасно друг к другу относились. Пусть земля ему будет пухом», – сказал заслуженный тренер России Жулин.
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