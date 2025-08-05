Губерниев порассуждал об актерах для фильма про Овечкина

Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»
Дмитрий Губерниев порассуждал об актерах для фильма про Александра Овечкина.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал амбассадором сервисов «Яндекс» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала об Овечкине и показ документального фильма об Александре.
«Я рад за компанию «Яндекс», это прекрасная новость. Надеюсь, что Овечкина в этом фильме сыграет Юра Борисов. Он справится с этой ролью. Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина. А Овечкина опытного, зрелого, который побил рекорд Гретцки, однозначно должен сыграть Сергей Безруков», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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Фанаты «Арсенала» выступили с критикой клуба на фоне дела Парти: «Тревожно, что игрока, обвиненного в сексуальных преступлениях, продолжали выпускать на поле»
«Ахмат» предложил Черчесову 3-летний контракт («РБ Спорт»)
Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»