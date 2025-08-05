Губерниев порассуждал об актерах для фильма про Овечкина

Дмитрий Губерниев порассуждал об актерах для фильма про Александра Овечкина.

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Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал амбассадором сервисов «Яндекс» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала об Овечкине и показ документального фильма об Александре.