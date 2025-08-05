Появились новые подробности гибели спортивного комментатора Гришина

Известный спортивный комментатор Александр Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбил электропоезд. Новые подробности о его смерти стали известны ТАСС.

Сообщается, что Гришин переходил пути в неположенном месте, когда его сбила электричка. По предварительной информации, в момент несчастного случая комментатор находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Появились новые подробности гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Сообщается, что его сбила электричка, когда он проходил на станции Битца в час ночи. Гришин не увидел мимо проходящий поезд из-за сильного дождя. Электричка зацепила комментатора. Тело Александра обнаружили гораздо позже, только в пять утра. Об этом сообщает Mash.

Также стало известно, что все расходы на похороны возьмёт на себя Первый канал. Финансовую поддержку вдове Гришина также окажут другие спортсмены.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

Комментатор Александр Гришин умер в ночь на 5 августа после того, как его зацепил и протащил несколько метров поезд. Смерть наступила спустя 4 минуты после происшествия.

Новые обстоятельства гибели известного телекомментатора приводит mk.ru.

Происшествие случилось на станции Битца в 1:04. В это время, по данным издания, машинист электропоезда применил экстренное торможение, чтобы не допустить наезда на человека.

Несмотря на попытки, избежать трагедии не получилось. Поезд зацепил Гришина головным вагоном, при торможении состав протащил его несколько метров.

Вскоре пострадавший умер, при мужчине нашли документы, в которых было указано имя Александр Гришин.

Как полагает mk.ru, он мог переходить пути от торгового центра и хотел забраться на платформу. В момент происшествия был сильный дождь – Гришин мог не увидеть поезд.

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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту инцидента на железнодорожной платформе, который повлек за собой смерть российского комментатора Александра Гришина. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Западный МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту смертельного травмирования Гришина А. В. Инцидент произошел ночью в Московской области», — указала пресс-служба.

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Похороны спортивного комментатора Александра Гришина пройдут 7 августа. Об этом ТАСС сообщила вдова комментатора Анастасия Гришина.

"Сашу похоронят в четверг", - сказала собеседница агентства.

Время и место похорон не разглашаются по просьбе семьи.

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