Названа дата похорон комментатора Гришина

Похороны спортивного комментатора Александра Гришина, погибшего в результате несчастного случая, пройдут 7 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову.

«Сашу похоронят в четверг», — сказала вдова Гришина.

Время и место похорон не разглашаются по просьбе семьи.

Ранее стали известны новые подробности о смерти Гришина. По предварительным данным, комментатор находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбил электропоезд. Также было опубликовано видео с места его гибели.

Гришин попал под электричку, когда возвращался домой в ночь на 5 августа. Его тело нашли на станции «Битца» МЦД-2. Комментатору было 47 лет.