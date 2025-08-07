В Москве прошла церемония прощания с комментатором Александром Гришиным

Церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным состоялась в Москве. На прощании, помимо родных и близких, присутствовали коллеги, спортсмены и тренеры из мира фигурного катания и футбола, о чём сообщает ТАСС. Ранее по просьбе вдовы комментатора место и время похорон не разглашалось, чтобы не привлекать журналистов.

© Чемпионат.com

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.