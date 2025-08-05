Дегтярев рассчитывает на скорое восстановление статуса ОКР

Вопрос с восстановлением полноценного статуса Олимпийского комитета России (ОКР) может решиться уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил в беседе с «Коммерсантом» министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Мы об этом и просили. Вот наше досье, измененный устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно — восстановить ОКР», - сказал он.

Министр отметил, что уже начинается юридическая работа по вопросу смягчения критериев допуска и формированию «дорожной карты» по возвращению флага и гимна.

«В Олимпийской хартии четко написано: спортсмены страны, национальный олимпийский комитет которой не признан, не могут выступать под флагом своего государства. Что угодно делайте, но от нейтрального статуса без восстановления ОКР не уйти. Поэтому это отправная точка возвращения флага и гимна», - объяснил Дегтярев.

ОКР был временно лишен признания Международного олимпийского комитета (МОК) в 2023 году. Это объяснялось тем, что в члены олимпийских советов были приняты ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области.