Аделия Петросян высказалась о смерти комментатора Гришина

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выразила соболезнования в связи с гибелью спортивного комментатора Александра Гришина.

Во вторник стало известно о гибели Гришина в возрасте 47 лет. Его супруга Анастасия сообщила, что произошел трагический случай на железнодорожной платформе во время сильного дождя.

— Не хочется верить. Спасибо за доброту, которую вы нам дарили, за вашу деликатность и поддержку. Очень скорбим! Сил вашей семье, — написала Петросян в Telegram‑канале.

Гришин с 2015 по 2018 год работал на «Матч ТВ».