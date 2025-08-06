Жена Овечкина пришла на концерт в откровенном наряде

Жена хоккеиста Александра Овечкина пришла на концерт Дженнифер Лопес в Астане в откровенном наряде, обнажив тело. Настасия Овечкина появилась на публике в коротком топе из пайеток и кожаной мини-юбке с разрезом. Модель снялась с певицей после шоу и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Потрясающий концерт и невероятная Джей Ло», — отметила супруга спортсмена.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Знай наших. Настя, от вас взгляд не оторвать», «Боже, какая у вас фигура», «Вот это пресс», «Как будто Лопес попросила фото с женой Овечкина», «Мне Настя больше нравится, чем Лопес», «Как же потрясающе выглядит Настя! И это после двух родов», «Вы роскошны, как всегда», «Точеная фигура», «Просто статуэтка».

Модель признавалась в личном блоге, что за время второй беременности набрала 21 килограмм и после родов начала активно приводить себя в форму. Она носила утягивающий бандаж, подключала спортивные тренировки и массажи, а также старалась есть маленькими порциями, но часто, исключив сладкое и мучное. Уже за полгода Овечкиной удалось добиться хороших результатов и похудеть. По словам знаменитости, сейчас она довольна своей фигурой и старается ее поддерживать весь год, а не от сезона к сезону.

Хоккеист официально зарегистрировал отношения с младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года. Тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. 18 августа 2018 года у супругов родился первенец Сергей, которого назвали в честь брата Овечкина, а 27 мая 2020 года в семье появился сын Илья.