Российской легкоатлетке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Mash на спорте.

Налоговая ограничила доступ к трём счетам Исинбаевой, привязанным к ее ИП из-за задолженности, которую она очень медленно погашает.

3 июля 2025 года Исинбаева погасила задолженность перед налоговой. После этого ее счета разблокировали, а исполнительные производства прекратили. В материале говорится, что большую часть долга составляли просроченные коммунальные платежи.

27 июня 2025 года ФНС заблокировала три счета спортсменки. В апреле долг Исинбаевой составил 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. Сейчас ее задолженность — 818 тыс. после частичной выплаты долга.

Источник сообщил об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба Народного фронта

Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.