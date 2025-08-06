Пьяный мужчина в шлепках едва не выиграл восьмикилометровый забег

Бразилец Исак Альмейда принял участие в восьмикилометровом забеге и едва не выиграл его, сообщает Shot.

Альмейда участвовал в забеге в состоянии алкогольного опьянения. Вместо кроссовок на нем были шлепки. Мужчина долгое время держался в группе лидеров. Он так понравился судьям, что они решили наградить его медалью за участие.

Алльмейда стал звездой соцсетей. Он пообещал перейти на здоровый образ жизни и всерьез заняться бегом.

1 января 2025 года бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев заявил, что во времена СССР много игроков в хоккее употребляли алкоголь.