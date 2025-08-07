ISU выразил соболезнования в связи с гибелью комментатора Гришина

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью российского комментатора Александра Гришина, отметив, что в организации опечалены этой новостью. Заявление Союза приводит «ВсеПроСпорт».

© Соцсети

«Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кого коснулась эта трагическая утрата. Господин Гришин был уважаемым и увлеченным голосом в сообществе фигурного катания. Его многолетняя преданность делу и огромный вклад в наш вид спорта будут вспоминать с благодарностью», — указали в организации.

О трагедии супруга комментатора Анастасия рассказала 5 августа. Комментатор погиб, попав под электричку.

Гришин известен своей работой на соревнованиях по фигурному катанию. Он работал на Первом канале и освещал главные турниры в фигурном катании. Он работал практически на всех значимых соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Комментатор родился 26 июня 1978 года. Он окончил Московский государственный технологический университет «МАМИ» по специальности «Технология и автоматизация машиностроения». С 2002 по 2004 год Гришин работал на телеканале «7ТВ», а с 2004 по 2015 год был комментатором на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ».