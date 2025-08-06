Пьяный бразилец завоевал медаль на восьмикилометровом марафоне

Бразилец сумел завершить восьмикилометровый забег в шлепках после ночи в баре, где он пил крепкий алкоголь. Об этом пишут со ссылкой на местные СМИ «Аргументы и факты».

32-летний бразилец Исак Альмейда присоединился к группе спортсменов, которые готовились к восьмикилометровому марафону, после того, как провел ночь в баре, где пил алкоголь.

При этом он не просто начал забег, но и, преодолев дистанцию до финиша в шлепанцах, сумел обогнать некоторых подготовленных атлетов. После завершения марафона Исак заявил о своем намерении отказаться от употребления алкоголя и всерьез заняться бегом.

Этот случай вызвал широкий резонанс в местной прессе, а судей настолько впечатлило выступление бразильца, что они решили наградить его медалью, несмотря на то, что он не был зарегистрирован на забег.

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Напомним, что ранее в ДТП в Индии погиб Фауджа Сингх, который в возрасте 101 года пробежал 10-километровый марафон. В 2003 году в Торонто Сингх установил мировой рекорд на марафонской дистанции в своей возрастной категории — он преодолел расстояние за 5 часов 40 минут. В 2011 году мужчину внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого марафонца, пробежавшего полный марафон в 100 лет.