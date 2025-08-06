Роднина о задолженности Исинбаевой перед налоговой: «Олимпийский чемпион – это не льготная категория»
Роднина отреагировала на информацию о задолженности Исинбаевой перед налоговой.
Ранее «Mash на спорте» сообщил, что двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей.
«Олимпийский чемпион – это прежде всего гражданин своей страны. В данном случае – Российской Федерации. Законы у нас едины, они касаются каждого, независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион – это не льготная категория», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Плющев о СКА при Ларионове: «Рушить все то, что было до него, неправильно. Они подписывают хоккеистов не высшего сорта. Чехарда с новыми явлениями, логотипами, претензиями...»
Мамаев об ужесточении лимита: «Если это обсуждают, то видят нужную разницу. Наши ребята покажут себя вне зависимости от изменений, уверен»
«ПСЖ» сообщил Сафонову, что он не будет основным вратарем. Клуб может отдать россиянина в аренду или продать (Sport24)
Плющев о СКА при Ларионове: «Рушить все то, что было до него, неправильно. Они подписывают хоккеистов не высшего сорта. Чехарда с новыми явлениями, логотипами, претензиями...»
Мамаев об ужесточении лимита: «Если это обсуждают, то видят нужную разницу. Наши ребята покажут себя вне зависимости от изменений, уверен»
«ПСЖ» сообщил Сафонову, что он не будет основным вратарем. Клуб может отдать россиянина в аренду или продать (Sport24)