Роднина отреагировала на информацию о задолженности Исинбаевой перед налоговой.

Ранее «Mash на спорте» сообщил, что двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей.