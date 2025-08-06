Депутат Свищев: многие украинские спортсмены не вернутся на родину

Число покинувших Украину спортсменов перевалило за несколько сот, и это объяснимо - вряд ли они вернутся на родину до конца СВО. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В 2023 году Минспорт Украины публиковал список спортсменов, не вернувшихся с соревнований за рубежом, в котором числилось 304 фамилии, при этом все мужские. Позднее документ был удален с сайта ведомства.

"Огромное количество украинских спортсменов подпадает под насильственную мобилизацию и зачастую либо погибают, либо получают тяжелые ранения, - сказал Свищев. - Конечно, попадать еще молодым людям в такую ситуацию не хочется, поэтому они и не возвращаются. Не одна сотня спортсменов уже не вернулись на Украину до того, и не планируют это делать до завершения конфликта".

Одним из последних украинских атлетов, сменивших гражданство, стал четырехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Илья Ковтун. Он получил гражданство Хорватии, где живет и тренируется три года. Хорватское гражданство также получила тренер Ковтуна Ирина Горбачева-Надюк.

"Смена спортивного гражданства - явление не новое, оно может быть связано со сменой семейного положения, контрактными обязательствами, высокой конкуренцией на родине. Другой вопрос, мы понимаем, что сейчас есть конфликт, и для многих такой переход в другую сборную выглядит болезненным, хотя хорваты просто могли предложить ему более выгодные условия при выступлении за их страну. В соцсетях его могут называть предателем - так надо дождаться объяснений самого спортсмена. Мы относимся к ним одинаково, независимо от их страны и оцениваем их по поступкам", - пояснил Свищев.

"По окончании СВО украинцев не будут считать перебежчиками"

По мнению олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Светланы Журовой, после окончания СВО отношение к сменившим гражданство украинским спортсменам поменяется.

"Если украинцы уезжали из-за высокой конкуренции, как и у нас, то это другой вопрос… Когда закончится СВО, спортсмены опять не будут считаться перебежчиками", - отметила она.

По мнению Журовой, на решение украинских спортсменов уехать в другую страну и смену гражданства могла повлиять и финансовая составляющая, а также то, что обещанный прием Киева в ЕС так и не состоялся.

"Им предложили хорошие условия поддержки, в том числе и денежные", - сказала собеседница агентства.