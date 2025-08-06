Вдова погибшего комментатора Гришина сделала новое заявление о трагедии

Вдова спортивного комментатора Александра Гришина, погибшего при травмировании электропоездом на платформе Битца, опровергла данные о наличии в его крови алкоголя. Об этом Анастасия Гришина заявила на видео, опубликованном в соцсети.

© Соцсети

Она сообщила, что получила данные судебно-медицинской экспертизы, в которой указано, что алкогольного опьянения не было.

Напомним, тело 47-летнего комментатора было обнаружено во вторник на железной дороге в Подмосковье.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщил, что Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения в момент гибели.

Ранее стало известно, что уголовное дело по факту гибели Гришина возбуждать не планируется.

Погибший журналист работал на федеральном телеканале, он комментировал практически все значимые соревнования по фигурному катанию, включая Олимпийские игры